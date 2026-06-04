Trieste | 20 agenti della Polizia Locale donano sangue all’ospedale

Notizia in breve

A Trieste, venti agenti della Polizia Locale hanno donato sangue presso l’ospedale cittadino. La iniziativa è stata promossa dai nuovi agenti assunti recentemente. L’evento ha coinvolto agenti di diverse età e incarichi. La donazione si è svolta in un momento di attenzione alle emergenze sanitarie. Non sono stati forniti dettagli sulla frequenza di queste attività o sui risultati specifici della raccolta.