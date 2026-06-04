Trieste | 20 agenti della Polizia Locale donano sangue all’ospedale
A Trieste, venti agenti della Polizia Locale hanno donato sangue presso l’ospedale cittadino. La iniziativa è stata promossa dai nuovi agenti assunti recentemente. L’evento ha coinvolto agenti di diverse età e incarichi. La donazione si è svolta in un momento di attenzione alle emergenze sanitarie. Non sono stati forniti dettagli sulla frequenza di queste attività o sui risultati specifici della raccolta.
Chi sono i nuovi agenti che hanno guidato questa iniziativa?. Come influisce questo gesto sulla percezione della sicurezza a Trieste?. Perché la partecipazione dei neoassunti è considerata un segnale cruciale?. Quali futuri appuntamenti di solidarietà sono già in programma?.? In Breve Iniziativa svoltasi la mattina del 4 giugno 2026 presso l'Ospedale Maggiore. Partecipazione attiva di circa venti agenti inclusi i nuovi assunti del Corpo. L'assessore de Gavardo sottolinea il valore di responsabilità sociale dell'azione. L'impegno rappresenta il rinnovo di una pratica già promossa lo scorso anno. Circa venti agenti della Polizia Locale di Trieste donano sangue all’Ospedale Maggiore. 🔗 Leggi su Ameve.eu
LA POLIZIA LOCALE SI RINFORZA: ENTRANO IN SERVIZIO 19 NUOVI AGENTI | 15/12/2025
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