Piacenza 40 allievi agenti donano il sangue | un gesto di cuore

A Piacenza, 40 allievi del 233° corso della Polizia di Stato hanno deciso di donare il sangue ad aprile presso il Centro Avis. L’evento ha visto la partecipazione di giovani agenti impegnati in un gesto di solidarietà per sostenere il sistema sanitario locale. La donazione è avvenuta durante un appuntamento organizzato nel rispetto delle procedure di sicurezza e di tutela della salute dei donatori.

? Cosa sapere 40 allievi del 233° corso della Polizia di Stato donano sangue ad aprile a Piacenza.. L'iniziativa presso il Centro Avis rafforza le scorte ematiche per il sistema sanitario locale.. In questo mese di aprile 2026, un gruppo di 40 giovani appartenenti al 233° Corso di formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato si è mobilitato presso il Centro Avis di Piacenza per la dodicesima edizione della Maratona del donatore. L’iniziativa nasce dalla stretta collaborazione tra la Scuola Allievi Agenti di Piacenza e l’Associazione Avis locale. I partecipanti, uomini e donne che stanno completando il percorso formativo per diventare operatori di polizia, hanno scelto di dedicare il proprio tempo e il proprio sangue alle necessità del territorio piacentino.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piacenza, 40 allievi agenti donano il sangue: un gesto di cuore Notizie correlate Polizia di Stato: 58 allievi agenti donano sangue per la comunitàCinquantotto allievi agenti del 233° corso della scuola di polizia di Peschiera del Garda hanno partecipato a una raccolta collettiva di sangue... Sassari: studenti donano sangue e ricevono un pasto gratuitoSassari diventa il cuore pulsante di un gesto di solidarietà che coinvolge la comunità universitaria. Altri aggiornamenti Si parla di: Maratona del Donatore, in pista 40 allievi agenti della Scuola di Polizia. Maratona del Donatore, in pista 40 allievi agenti della Scuola di PoliziaCome da diversi anni, nel mese di aprile 2026, 40 giovani frequentatori del 233° Corso di formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato della ... piacenzasera.it Gli allievi agenti del 229° corso ricevono gli alamariUno dei momenti più significativi nel percorso di formazione degli allievi agenti della Polizia di Stato è rappresentato dalla consegna degli alamari, che segnano il passaggio da allievi agenti ad ... poliziadistato.it