Quarantotto allievi agenti del 233° corso della scuola di polizia di Peschiera del Garda hanno preso parte a una raccolta di sangue presso l’ospedale di Borgo Trento. L’evento si è svolto con l’obiettivo di contribuire alla comunità locale, coinvolgendo i partecipanti in un’azione di solidarietà. La partecipazione si inserisce in un’iniziativa promossa dall’istituto di formazione per sensibilizzare gli studenti verso attività di volontariato.

Cinquantotto allievi agenti del 233° corso della scuola di polizia di Peschiera del Garda hanno partecipato a una raccolta collettiva di sangue presso l’ospedale di Borgo Trento. L’iniziativa, denominata Giornata della Maratona del Donatore, è stata promossa dall’Advps (associazione donatori volontari Polizia di Stato) per sostenere il sistema sanitario locale attraverso un gesto di solidarietà diretta. L’evento ha la partecipazione di diverse figure istituzionali e professionali che hanno voluto sottolineare il valore sociale del momento. Tra i presenti figurano il prefetto Demetrio Martino e la questora Rosaria Amato, la cui presenza ha evidenziato il legame tra le autorità e le necessità della comunità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Polizia di Stato: 58 allievi agenti donano sangue per la comunità

Notizie correlate

Giornata della Maratona del Donatore per 58 allievi agenti della scuola di poliziaIn occasione della “Giornata della Maratona del Donatore”, organizzata dall’Advps (associazione donatori volontari Polizia di Stato), 58 allievi del...

Polizia di Stato: 150 allievi ad Alessandria per una maratona di sangueAd Alessandria, il 233° corso per Allievi Agenti della Polizia di Stato ha dato inizio a un percorso di solidarietà che coinvolge direttamente la...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: 174° Anniversario: i dati del 2025; Giornata della Maratona del Donatore per 58 allievi agenti della scuola di polizia; Lotta alle mafie, nel 2025 sequestri per oltre 58 milioni di euro; Francesca Gostinelli, Direttore Italia di Enel, e Ivano Gabrielli, Dirigente Superiore della Polizia di Stato e Direttore della Polizia Postale e per la sicurezza cibernetica.

Giornata della Maratona del Donatore per 58 allievi agenti della scuola di poliziaAll'ospedale di Borgo Trento, i giovani del 233° corso di Peschiera hanno condiviso il loro gesto di solidarietà con istituzioni e vertici della Polizia di Stato ... veronasera.it

Catania, inaugurata la nuova Questura per il 174° anniversario della Polizia di StatoCatania celebra il 174° anniversario della Polizia di Stato con l’inaugurazione della nuova Questura, un presidio di legalità nel cuore della città. Alla cerimonia solenne ha presenziato il Capo della ... cataniaoggi.it

Polizia di Stato: controlli straordinari contro microcriminalità e abusivismo al Forte facebook