Connesi Spa la nomina | Vincenzo Zappavigna nuovo amministratore unico

Vincenzo Zappavigna è stato nominato amministratore unico di Connesi Spa, azienda italiana specializzata in servizi di connettività, telefonia e soluzioni tecnologiche rivolte a imprese e pubblica amministrazione. La società conferma così il cambio nella guida della sua gestione. La nomina si è resa ufficiale attraverso un comunicato aziendale. Connesi Spa opera nel settore delle telecomunicazioni e delle tecnologie digitali.

Vincenzo Zappavigna è il nuovo amministratore unico di Connesi Spa, operatore italiano attivo nei servizi di connettività, telefonia e soluzioni tecnologiche per imprese e pubblica amministrazione. Laureato in Economia e Management alla Luiss, Zappavigna ha avviato la propria attività.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Maurizio Basile nuovo presidente della Stretto di Messina Spa, confermato Ciucci amministratore delegatoÈ stato approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025 della società Stretto di Messina SpA, che si chiude con un utile di 8,5 milioni di euro. Leggi anche: Ygea, al via la ricerca del nuovo amministratore unico. Travi disponibile al “bis”