Triennale oggi il voto per la nuova presidenza | Trione in corsa
Oggi si svolge il voto per la presidenza della Triennale, con Vincenzo Trione candidato. La decisione potrebbe essere influenzata dal potere di veto del Sindaco, che potrebbe bloccare o approvare l’elezione. La votazione riguarda la scelta tra vari candidati, tra cui Trione. La procedura si svolge in un contesto formale, con scrutinio e risultati attesi nelle prossime ore.
Chi è il candidato Vincenzo Trione che punta alla presidenza?. Come influenzerà il potere di veto del Sindaco l'esito del voto?. Perché la nomina della nuova presidenza ha subito un lungo stallo?. Cosa cambierà nella missione culturale della Triennale dopo l'addio di Boeri?.? In Breve Vincenzo Trione insegna storia dell'arte alla Iulm e cura MetafisicaMetafisiche a Palazzo Reale. Il sindaco dispone due possibilità di veto sulla proposta di nomina del consiglio. Il mandato di Stefano Boeri si è concluso dopo otto anni di presidenza. Il Cda si riunisce oggi alle 17,30 presso Palazzo dell'Arte in viale Alemagna.? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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