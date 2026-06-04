Triennale oggi il voto per la nuova presidenza | Trione in corsa

Chi è il candidato Vincenzo Trione che punta alla presidenza?. Come influenzerà il potere di veto del Sindaco l'esito del voto?. Perché la nomina della nuova presidenza ha subito un lungo stallo?. Cosa cambierà nella missione culturale della Triennale dopo l'addio di Boeri?.? In Breve Vincenzo Trione insegna storia dell'arte alla Iulm e cura MetafisicaMetafisiche a Palazzo Reale. Il sindaco dispone due possibilità di veto sulla proposta di nomina del consiglio. Il mandato di Stefano Boeri si è concluso dopo otto anni di presidenza. Il Cda si riunisce oggi alle 17,30 presso Palazzo dell'Arte in viale Alemagna.? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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