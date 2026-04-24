Ausl Romagna la Fp Cgil | E' insufficiente il piano triennale del fabbisogno triennale di personale

Il 22 aprile si è svolto un incontro tra l’Ausl della Romagna, le organizzazioni sindacali e le Rsu, durante il quale è stato presentato il piano triennale relativo al fabbisogno di personale. La Federazione dei lavoratori pubblici della Cgil ha commentato che il piano risulta insufficiente rispetto alle esigenze del settore. La discussione ha coinvolto diverse rappresentanze, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici del piano.

"Il 22 aprile, nel corso di un incontro tra l’Ausl della Romagna, le organizzazioni sindacali e le Rsu, è stato presentato il Piano triennale del fabbisogno di personale. I numeri illustrati risultano significativamente insufficienti. Si tratta, infatti, di previsioni che tengono conto.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Comune di Taranto, la CISL FP contesta il piano del fabbisogno: organico insufficiente e troppo precariatoLe osservazioni sono emerse durante il confronto con il Direttore Generale Marco Lesto, previsto dal contratto collettivo nazionale e sollecitato... La ricerca in Italia non è più ‘Cenerentola’, il Piano triennaleUn cronoprogramma di 3 anni, un fondo da almeno 1,2 mld nel 2026-28 e nuove misure dedicate a stimolare la ricerca innovativa e di frontiera. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Ausl Romagna: Caterina Florescu nuova direttrice del Distretto di Faenza; Presidio della Fp Cgil davanti al tribunale di Ravenna. Sanità sotto pressione: Fp Cgil boccia il piano assunzioni Ausl RomagnaIl nuovo piano triennale del fabbisogno di personale dell’AUSL Romagna non convince i sindacati. La FP CGIL parla di numeri ampiamente insufficienti rispetto alle reali necessità dei reparti ospedal ... ravennawebtv.it Il sindacato fa i conti anche per operatori sanitari o sociosanitari: ogni 10 che lasciano l’azienda, ne verranno sostituiti solo 7Sanità, piano triennale del personale Ausl Romagna: prevista copertura del turnover al 75 percento per sanitari, sociosanitari e tecnici ... ravennaedintorni.it Ausl Romagna difende i Cau: “Calo codici bianchi e verdi, oltre 20mila accessi in meno nei pronto soccorso" Leggi qui: https://altarimini.it/ausl-romagna-difende-i-cau-calo-codici-bianchi-e-verdi-oltre-20mila-accessi-in-meno-nei-pronto-soccorso.php - facebook.com facebook A Forlì il primo corridoio immersivo dell’arte sanitaria pubblica in Italia All’Ospedale Morgagni-Pierantoni tecnologie digitali finanziate dalla Regione con Fondi europei del #PrFesr, per trasformare il Museo diffuso dell’Ausl Romagna in un’esperienza acces x.com