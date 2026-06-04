Tribunale pochi giudici | Restano senza risposta 1300 richieste di arresti

Notizia in breve

Almeno dieci magistrati mancano nella sezione gip del Tribunale di Napoli, compromettendo il funzionamento di uno dei punti chiave per la giustizia nel distretto. Restano senza risposta circa 1.300 richieste di arresto. La carenza di giudici ha causato un rallentamento nelle procedure e nell’istruttoria di molte pratiche. La situazione interessa direttamente le attività di contrasto e l’iter di numerosi procedimenti penali. La mancanza di personale giudiziario è stata segnalata come una delle cause principali del ritardo.