Tribunale pochi giudici | Restano senza risposta 1300 richieste di arresti
Almeno dieci magistrati mancano nella sezione gip del Tribunale di Napoli, compromettendo il funzionamento di uno dei punti chiave per la giustizia nel distretto. Restano senza risposta circa 1.300 richieste di arresto. La carenza di giudici ha causato un rallentamento nelle procedure e nell’istruttoria di molte pratiche. La situazione interessa direttamente le attività di contrasto e l’iter di numerosi procedimenti penali. La mancanza di personale giudiziario è stata segnalata come una delle cause principali del ritardo.
Mancano almeno dieci magistrati nella sezione gip del Tribunale di Napoli, uno dei punti chiave per il funzionamento della giustizia nel distretto napoletano, ufficio strategico per il contrasto alle varie forme di illegalità sul territorio. Un dato che sta alla base di un altro aspetto che, tradotto in termini numerici, basta da solo a sollevare l’attenzione sugli organici dei magistrati all’ombra delle torri del Centro direzionale. Stando ai dati scorporati, ci sono circa 1300 richieste di misura cautelare a carico di altrettanti indagati in attesa di valutazione: richieste che vanno ricondotte a indagini in campi differenti del crimine sul territorio. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
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