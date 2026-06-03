L’attore gallese Owain Rhys Davies, noto per il ruolo dell’agente Wilson in Twin Peaks: The Return, è morto all’età di 44 anni. Il fratello ha dichiarato che il decesso è avvenuto in modo naturale e sereno, ma ha anche segnalato che rimangono domande senza risposta riguardo alle circostanze della morte. La notizia ha suscitato cordoglio nel mondo dello spettacolo.

I l mondo dello spettacolo piange Owain Rhys Davies. L’attore gallese, conosciuto soprattutto per il ruolo dell’ agente Wilson in Twin Peaks: The Return, è morto a 44 anni. La notizia è stata resa pubblica dalla famiglia attraverso un messaggio diffuso dal fratello, che ha parlato di una scomparsa avvenuta «improvvisamente, in modo naturale e sereno», precisando però che restano ancora « domande senza risposta » sulle circostanze del decesso. Addio Angelo Badalamenti, il compositore della serie “Twin Peaks” è morto a 85 anni X Leggi anche › “Twin Peaks”, la serie tv: il look da dark lady di Audrey Horne › “Twin Peaks”: 30 anni fa il debutto della serie tv cult di David Lynch Morto a 44 anni l’attore di “Twin Peaks” Owain Rhys Davies. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il fratello: «È morto in modo naturale e sereno» ma «restano domande senza risposta sulle circostanze del decesso»

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Sister killed on release.As favored consort I upended palace.Punished killer, found other culprit...

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