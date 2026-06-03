A Napoli ci sono circa 1.300 richieste di arresto in sospeso per altrettanti indagati. Tuttavia, il numero di giudici disponibili per le indagini preliminari è insufficiente per processarle tutte in tempi rapidi. La carenza di giudici limita la capacità di gestire le richieste in modo tempestivo, creando un accumulo di pratiche da esaminare. La situazione riguarda un numero consistente di procedimenti ancora aperti e in attesa di decisione.

Ci sono circa 1300 richieste di arresto pendenti per altrettanti indagati, ma troppi pochi giudici per le indagini preliminari per smaltirle. È questa la nuova emergenza che attraversa il Palazzo di giustizia di Napoli. Se ne discute da settimane in occasione di alcune interlocuzioni informali interne tra gli uffici giudiziari. Colloqui e studi iniziati quando pareva imminente l’entrata in vigore del Gip collegiale. Le analisi e i rilievi presto si tradurranno in una comunicazione ufficiale al ministero di Giustizia. Con la precisazione: ogni singola richiesta del pm può riguardare anche un centinaio di soggetti. Il che rende il lavoro... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Emergenza Gip a Napoli: richieste di arresto per 1300 indagati, ma mancano una decina di giudici per smaltirle tempestivamente

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