Bagnoli si prepara ad ospitare la Coppa America nei Campi Flegrei, con le autorità che hanno annunciato la disponibilità dell’area per l’evento. Nel frattempo, il capo della Protezione Civile ha partecipato all’inaugurazione della mostra “Terremoti” a Città della Scienza, dove ha discusso della situazione sismica in Italia. La mostra, aperta al pubblico, si concentra sui terremoti che hanno interessato il Paese nel corso degli anni.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Oggi, presso la Città della Scienza di Napoli, è stata inaugurata la mostra itinerante “Terremoti d’Italia”, evento aperto al pubblico gratuitamente fino al 9 maggio. Il capo dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, ha colto l’occasione per discutere le sfide e opportunità legate ai fenomeni sismici, in particolare il bradisismo nella zona dei Campi Flegrei. L’incontro ha avuto una particolare rilevanza poiché si inserisce in un contesto di importante eventi internazionali che vedono Napoli come protagonista.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Bagnoli è pronta ad accogliere la Coppa America nei Campi Flegrei.

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