Tempo di lettura: 3 minuti Mercoledì 27 maggio, nella splendida cornice di Tenuta la Fortezza e nella rassegna letteraria Letture in Cantina promossa da Borghi della lettura di Torrecuso, verrà presentato “ Storia di una famiglia imperfetta ” di Luca Trapanese. Introdurranno Giovanna Fusco, direttrice della Tenuta e Loredana Orsillo di Borghi della lettura di Torrecuso. Dialogherà con l’autore la giornalista e scrittrice Valentina Barile. Dopo il successo letterario e la trasposizione cinematografica di Nata per te, lo scrittore e politico Trapanese, torna a raccontare del rapporto con sua figlia Alba, adottata nel 2018, e di quelle persone come nonna Florinda e suo fratello Francesco che hanno costituito e costituiscono quella che lui definisce, appunto, la sua famiglia imperfetta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - ‘Letture in Cantina’, Tenuta la Fortezza pronta ad accogliere Luca Trapanese

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bagnoli è pronta ad accogliere la Coppa America nei Campi Flegrei.Bagnoli si prepara ad ospitare la Coppa America nei Campi Flegrei, con le autorità che hanno annunciato la disponibilità dell’area per l’evento.

Ciclismo, la Città Bianca pronta ad accogliere la Granfondo Mondiali '76 per amatoriLa Città Bianca si prepara ad accogliere la Granfondo Mondiali '76, evento dedicato agli amatori, che si terrà domenica 3 maggio 2026.