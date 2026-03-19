Da oltre trent'anni, Bossi e Berlusconi sono protagonisti di una relazione fatta di scontri, incontri e collaborazioni. Le loro riunioni spaziavano tra cene a villa San Martino, confronti politici e strette di mano, mentre le tensioni e le alleanze si sono alternate nel tempo. La loro collaborazione ebbe inizio con le elezioni del 1994, quando Berlusconi propose a Bossi di avvicinarsi con l’obiettivo di trovare un’intesa comune.

Roma, 19 marzo 2026 – L'alleanza politica era nata per le elezioni del 1994. Fu in quell'occasione che Silvio Berlusconi scrisse una lettera a Umberto Bossi per invitarlo a trovare "identità di vedute". L'accordo arrivò solo dopo un battibecco continuo (è "rozzo", diceva il Cavaliere; "lo sbraniamo vivo", replicava il leghista) e la strana coppia si trovò insieme al governo. Ma il rapporto resterà difficile. Berlusconi farà finta di non sentire quando ai comizi l'alleato lo chiama Berluskaiser, Forzacoso, e così via, senza lesinare riferimenti a mafia e fascismo. La riconciliazione arriverà dopo la "notte di Arcore", il... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Bossi e Berlusconi: le liti, le cene a villa San Martino, il governo e le strette di mano. Trent’anni di alleanza ‘tira e molla’

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