A partire da luglio, Trenitalia avvierà un nuovo servizio di treno ad alta velocità chiamato Frecciarossa, che collegherà direttamente Lecce e Napoli con fermate intermedie a Bari, Brindisi, Barletta, Foggia e Benevento.

Dal mese di luglio parte il primo Frecciarossa diretto Lecce-Bari-Napoli, il nuovo servizio di Trenitalia, con fermate a Brindisi, Barletta, Foggia, Benevento e Napoli Afragola. Il fischio di partenza è previsto il 1° luglio da Lecce alle 18.10, mentre la prima partenza da Napoli Centrale è programmata il 2 luglio alle 6.45. Il nuovo treno consentirà di raggiungere Napoli da Bari in circa tre ore e mezza e da Lecce in circa cinque ore, grazie anche all’attivazione della nuova tratta Napoli–Cancello. Una soluzione che riduce i tempi di viaggio e rende più diretti i collegamenti tra il Sud e il nodo di Napoli, hub strategico per la mobilità nazionale. 🔗 Leggi su 2anews.it

Segui gli aggiornamenti su Lecce.

© 2anews.it - Trenitalia, da luglio parte il Frecciarossa diretto Lecce-Bari-Napoli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Da luglio parte il Frecciarossa diretto Lecce Bari Napoli

Notizie e thread social correlati

Frecciarossa Lecce-Bari-Napoli dall’1 luglio È il primo collegamento diretto in treno fra i due capoluoghi regionaliIl primo treno Frecciarossa diretto tra Lecce e Napoli partirà l’1 luglio alle 18,10 da Lecce.

Da luglio nuovo Frecciarossa diretto Lecce-NapoliDal 1 luglio entrerà in servizio un nuovo treno Frecciarossa diretto tra Lecce e Napoli.

Temi più discussi: Trenitalia: da luglio parte il Frecciarossa diretto Lecce–Bari–Napoli con fermata a Foggia; Da luglio parte il Frecciarossa diretto Lecce-Bari-Napoli; Trenitalia, dal 1° luglio parte il primo Frecciarossa diretto che collega Napoli a Lecce; Da luglio parte il Frecciarossa diretto da Lecce a Napoli.

Trenitalia: da luglio parte il Frecciarossa diretto Lecce–Bari–Napoli con fermata a Foggia x.com

Trenitalia: al via il 1° luglio il collegamento diretto Frecciarossa tra Lecce e NapoliSarà operativo dal prossimo 1° luglio il nuovo collegamento diretto Frecciarossa tra Lecce e Napoli: sono quindi in vendita i biglietti per il nuovo ... travelquotidiano.com

Treni, da luglio parte il Frecciarossa diretto Lecce-Bari-Napoli. Biglietti da meno di 20 euroFermerà a Brindisi, Barletta, Foggia, Benevento e N. Afragola. È solo la prima fase dei lavori della nuova linea dell’alta velocità tra i due capoluoghi ... repubblica.it