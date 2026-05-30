Il primo treno Frecciarossa diretto tra Lecce e Napoli partirà l’1 luglio alle 18,10 da Lecce. Il collegamento collega direttamente le due città, passando per Brindisi, Bari Centrale, Barletta e Foggia, fino a raggiungere Napoli Afragola e Napoli Centrale. La tratta rappresenta il primo collegamento ferroviario diretto tra i due capoluoghi regionali.

Lecce, Brindisi, Bari Centrale, Barletta, Foggia, Napoli Afragola, Napoli Centrale. Il primo treno Frecciarossa che collega direttamente il capoluogo pugliese e quello campano partirà l’1 luglio alle 18,10 da Lecce. La prima corsa del percorso inverso sarà con partenza alle 6,45 del 2 luglio. I biglietti sono in vendita. Nelle previsioni il tragitto fra Bari e Napoli sarà compiuto in tre ore e mezza, tempo di percorrenza che si ridurrà ulteriormente con il completamento dei lavori alta velocità-alta capacità. L'articolo Frecciarossa Lecce-Bari-Napoli dall’1 luglio È il primo collegamento diretto in treno fra i due capoluoghi regionali proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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