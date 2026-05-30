Da luglio nuovo Frecciarossa diretto Lecce-Napoli

Da ilsipontino.net 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 1 luglio entrerà in servizio un nuovo treno Frecciarossa diretto tra Lecce e Napoli. Il servizio effettuerà fermate a Brindisi, Bari, Barletta e Foggia. La linea collegherà le due città senza cambi di treno, offrendo un collegamento diretto. La tratta sarà operativa tutti i giorni. La durata del viaggio sarà comunicata successivamente.

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Dal 1 luglio sarà attivo il primo Frecciarossa diretto tra Lecce e Napoli, che ferma anche a Brindisi, Bari, Barletta e Foggia. I biglietti sono già in vendita sui sistemi Trenitalia. Questo nuovo collegamento è un traguardo importantissimo per migliorare la mobilità del nostro territorio, che finalmente ci permette di unire la Puglia e la Campania in modo diretto e decisamente più confortevole. Attualmente, i tempi di percorrenza sono ancora di circa 5 ore da Lecce e 3 ore e mezza da Bari. Tuttavia, con il progressivo avanzamento dei lavori sull'infrastruttura, si sbloccheranno nuove tratte che accorceranno ulteriormente i tempi e aumenteranno la frequenza dei treni giornalieri. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Da luglio parte il Frecciarossa diretto Lecce Bari Napoli

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