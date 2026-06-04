Treni straordinari per il 105 Summer Festival 2026
In vista del 105 Summer Festival di Chiavari, l'assessore regionale ai Trasporti ha annunciato il potenziamento dei treni straordinari. Questa decisione è stata presa dopo una richiesta del Comune per facilitare gli spostamenti durante l’evento. La misura riguarda un aumento dei servizi ferroviari, senza ulteriori dettagli sui numeri o le date precise.
L'assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola, raccogliendo la richiesta del Comune, ha previsto il potenziamento dell'offerta ferroviaria in occasione del Summer Festival di Chiavari. Su mandato della Regione Liguria, Trenitalia attiverà quindi due treni straordinari nella notte a cavallo tra. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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