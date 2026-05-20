L’estate del 2026 si apre con il ritorno del 105 Summer Festival, giunto alla sua quinta edizione. L’evento musicale si svolgerà in diverse città italiane e include concerti all’aperto in piazze e parchi. Sono state confermate molte date e diversi artisti, pronti a esibirsi di fronte a un pubblico numeroso. La manifestazione continua a essere uno degli appuntamenti più attesi della stagione estiva, portando musica dal vivo e divertimento nelle aree pubbliche di varie località.

L’estate 2026 si accende con uno degli appuntamenti musicali più attesi degli ultimi anni: il 105 Summer Festival torna con una nuova edizione, la quinta, pronto a portare la musica dal vivo in piazze e parchi di diverse città italiane e non solo. Dopo aver coinvolto oltre 120.000 spettatori nella scorsa edizione, Radio 105 alza ulteriormente l’asticella con una lineup ancora più ricca, una tappa internazionale e una serata speciale dedicata a un traguardo storico: i 50 anni della radio. Il format è quello collaudato e amato dal pubblico: concerti completamente gratuiti, artisti protagonisti delle classifiche, conduttori storici dell’emittente a fare da padroni di casa e un’atmosfera di festa collettiva. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - 105 Summer Festival 2026: date, tappe e tutti gli artisti confermati

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Annunciate le date e il cast di 105 Summer Festival

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