Treni lavori di manutenzione a Roma e nel Lazio | modifiche e bus sostitutivi fino a giugno

Nel Lazio, le operazioni di manutenzione e potenziamento delle infrastrutture ferroviarie continueranno fino a giugno, coinvolgendo Roma e altre zone della regione. Durante questo periodo, i treni subiranno modifiche su alcuni percorsi e saranno presenti corse sostitutive con autobus. Le limitazioni interesseranno sia le tratte di breve che di lunga percorrenza, creando disagi per i viaggiatori che si spostano con il trasporto pubblico ferroviario.