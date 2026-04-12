Treni lavori di manutenzione a Roma e nel Lazio | modifiche e bus sostitutivi fino a giugno
Nel Lazio, le operazioni di manutenzione e potenziamento delle infrastrutture ferroviarie continueranno fino a giugno, coinvolgendo Roma e altre zone della regione. Durante questo periodo, i treni subiranno modifiche su alcuni percorsi e saranno presenti corse sostitutive con autobus. Le limitazioni interesseranno sia le tratte di breve che di lunga percorrenza, creando disagi per i viaggiatori che si spostano con il trasporto pubblico ferroviario.
Saranno settimane complesse per chi viaggia in treno nel Lazio. Per tutto aprile, e anche nei mesi successivi, sono in programma interventi di potenziamento infrastrutturale e di manutenzione programmata che richiederanno limitazioni di percorso dei treni e corse sostitutive con bus.Ecco, nel.🔗 Leggi su Romatoday.it
Lavori sulla linea ferroviaria: stop ai treni e bus sostitutivi da oggi alla fine di giugnoMacerata, 11 aprile 2026 – Da oggi al 27 giugno, Rete ferroviaria italiana (Gruppo Fs) effettuerà lavori di potenziamento infrastrutturale sulla...
Lavori sulla linea Battipaglia–Potenza: stop ai treni dal 1° marzo al 13 giugno, previsti bus sostitutiviManutenzione programmata: circolazione sospesa tra Battipaglia e Potenza fino al 13 giugno 2026.