Da oggi e fino al 27 giugno, i treni sulla linea Civitanova-Albacina saranno sospesi a causa di interventi di potenziamento delle infrastrutture. Durante questo periodo, i passeggeri potranno usufruire di servizi di bus sostitutivi. L’intervento è stato annunciato da Rete ferroviaria italiana, che ha comunicato l’interruzione temporanea del servizio ferroviario per consentire i lavori.

Macerata, 11 aprile 2026 – Da oggi al 27 giugno, Rete ferroviaria italiana (Gruppo Fs) effettuerà lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea Civitanova-Albacina. Zoomando, sono previsti interventi di elettrificazione sulla tratta Macerata -Albacina; adeguamento e rifacimento stazione di Macerata; attività di risanamento di alcune opere tra Castelraimondo e Matelica; implementazione del sistema Ertms (European rail transport management system) il più evoluto per la supervisione e il controllo della marcia dei treni, una tecnologia che permette di sfruttare appieno il potenziale della rete e di gestire in modo più efficiente eventuali anormalità con interventi lungo tutta la direttrice. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lavori sulla linea ferroviaria: stop ai treni e bus sostitutivi da oggi alla fine di giugno

Lavori sulla linea Battipaglia–Potenza: stop ai treni dal 1° marzo al 13 giugno, previsti bus sostitutiviManutenzione programmata: circolazione sospesa tra Battipaglia e Potenza fino al 13 giugno 2026.

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Lavori sulla linea ferroviaria: stop ai treni e bus sostitutivi da oggi alla fine di giugnoL’intervento riguarda la tratta Macerata-Fabriano. Saranno migliorati i sistemi di sicurezza e potenziata tutta l’infrastruttura. Interruziuoni previste anche tra Civitanova e il capoluogo ... ilrestodelcarlino.it

Ferrovia, lavori sulla linea Civitanova-Albacina fino al 27 giugno: treni cancellati per 2 mesi, ecco quali. Attivati i busCIVITANOVA - Da domani, 11 aprile, al 27 giugno, per lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea CIVITANOVA MARCHE-ALBACINA, i treni ... msn.com

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