Treni la Regione valuta l’nserimento di una nuova coppia sulla Siena-Chiusi

L’assessorato ai Trasporti della Regione sta valutando l’aggiunta di una nuova coppia di treni sulla linea ferroviaria Siena-Chiusi. L’obiettivo è migliorare i collegamenti con Roma e facilitare le coincidenze lungo la direttrice nord-sud. La proposta riguarda specificamente l’incremento delle corse sulla tratta, senza indicare ancora una conferma ufficiale o una data di implementazione. La decisione sarà presa dopo un’analisi delle esigenze di trasporto e delle capacità operative della linea.

Arezzo, 4 giugno 2026 – Sulla linea ferroviaria Siena-Chius i l'assessorato ai Trasporti della Regione vaglia se inserire una nuova coppia di treni per favorire i collegamenti con Roma, per cogliere le coincidenze sulla dorsale nord-sud. È quanto discusso nella prima riunione (tavolo) dedicata a questa tratta, di circa 63 km, ancora a binario singolo e non elettrificata, tuttavia pure in queste condizioni con un potenziale strategico non espresso totalmente. L'incontro è stato convocato dall' assessore regionale ai trasporti Filippo Boni e vi hanno partecipato i rappresentanti degli enti locali, le societ à Rfi e Trenitalia, i consiglieri regionali e tecnici dell'assessorato regionale ai trasporti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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