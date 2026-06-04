L’assessorato ai trasporti sta valutando l’inserimento di una nuova coppia di treni sulla linea ferroviaria Siena-Chiusi, con l’obiettivo di migliorare i collegamenti con Roma. L’intervento è stato annunciato in un incontro in Regione, dove si è parlato dell’impegno per fornire risposte concrete alle esigenze di mobilità sulla tratta. Nessuna decisione definitiva è stata ancora presa, ma si procede con l’analisi delle possibilità di potenziamento del servizio.

È al vaglio dell’assessorato ai trasporti la possibilità di inserire una nuova coppia di treni nella programmazione della linea ferroviaria Siena-Chiusi per favorire i collegamenti con Roma. È quanto annuncia la Regione Toscana, dopo il primo tavolo di confronto istituzionale dedicato a questa tratta, lunga circa 63 chilometri, a binario singolo e non elettrificata. All’incontro, convocato dall’assessore regionale ai trasporti Filippo Boni, hanno partecipato i rappresentanti degli enti locali interessati dalla linea, Rfi e Trenitalia, i consiglieri regionali del territorio e tecnici dell’assessorato regionale ai trasporti. "La nostra volontà – ha detto l’assessore Boni – è ascoltare e capire le difficoltà di tutte le quattordici linee ferroviarie toscane. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Siena-Chiusi, incontro in Regione. Boni: "Impegno per dare risposte"

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