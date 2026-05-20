Un’operazione condotta dalla Digos di Siena, sotto la supervisione della Procura minorile di Firenze, ha portato alla luce un quadro investigativo riguardante un gruppo di tredici giovanissimi. L’indagine si concentra su comportamenti associati a ideologie di stampo fascista e a episodi di intolleranza. La Regione ha espresso preoccupazione per la presenza di tali atteggiamenti tra i più giovani e ha sottolineato la necessità di una risposta collettiva. La vicenda si inserisce in un contesto di attenzione crescente sui fenomeni di estremismo tra i minorenni.

La dura presa di posizione della vicepresidente della Regione Toscana, Mia Diop, che chiede alla politica e alla comunità di non limitarsi alla sola indignazione formale SIENA – Un’operazione condotta dalla Digos di Siena, sotto la direzione e il coordinamento della Procura minorile di Firenze, ha portato alla luce un quadro investigativo di estrema gravità che coinvolge un gruppo di tredici giovanissimi. I minori sono stati formalmente denunciati con accuse pesantissime, che includono la detenzione di materiale pedopornografico, il possesso di armi, l’odio razziale e l’apologia di fascismo. L’esito di questa delicata inchiesta ha provocato l’immediata reazione delle istituzioni. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Inchiesta sui giovanissimi a Siena, l’allarme della Regione: “Fascismo e intolleranza, serve una risposta di tutta la società”

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