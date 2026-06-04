Tremestieri il porto dei milioni perduti

Notizia in breve

Il porto di Tremestieri, inizialmente progettato per gestire il traffico pesante, è stato costruito in modo che l’opera si protragga nel tempo, quasi come un monumento che attraversa le generazioni. La realizzazione si è protratta nel corso degli anni, creando una struttura che si avvicina più a un’opera di lunga durata che a un cantiere temporaneo. La costruzione non è stata completata secondo i piani originari e si parla di milioni di euro persi nel progetto.