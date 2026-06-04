Tremestieri il porto dei milioni perduti

Da messinatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il porto di Tremestieri, inizialmente progettato per gestire il traffico pesante, è stato costruito in modo che l’opera si protragga nel tempo, quasi come un monumento che attraversa le generazioni. La realizzazione si è protratta nel corso degli anni, creando una struttura che si avvicina più a un’opera di lunga durata che a un cantiere temporaneo. La costruzione non è stata completata secondo i piani originari e si parla di milioni di euro persi nel progetto.

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Il porto di Tremestieri nasceva come soluzione definitiva al traffico pesante, ma ha finito per somigliare alla Fabbrica di San Pietro: un’opera che attraversa le generazioni più che le fasi di cantiere. Doveva costare 74 milioni, oggi siamo a 115 e non basta ancora. Mancano altri 13,6 milioni. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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