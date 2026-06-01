Porto di Tremestieri spunta un buco da 13,6 milioni | la Uil lancia l' allarme sull' opera

Notizia in breve

Un buco di 13,6 milioni di euro è stato scoperto nel progetto del porto di Tremestieri. La Uil ha denunciato la situazione, evidenziando ritardi e problemi nei lavori. L’opera, considerata strategica per alleggerire il traffico cittadino, rischia di rimanere incompleta. Non sono stati forniti dettagli su cause o responsabilità, ma l’allarme sulla gestione delle risorse pubbliche resta forte. La questione riguarda la continuità del cantiere e il destino dell’investimento.