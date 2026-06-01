Porto di Tremestieri spunta un buco da 13,6 milioni | la Uil lancia l' allarme sull' opera

Da messinatoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un buco di 13,6 milioni di euro è stato scoperto nel progetto del porto di Tremestieri. La Uil ha denunciato la situazione, evidenziando ritardi e problemi nei lavori. L’opera, considerata strategica per alleggerire il traffico cittadino, rischia di rimanere incompleta. Non sono stati forniti dettagli su cause o responsabilità, ma l’allarme sulla gestione delle risorse pubbliche resta forte. La questione riguarda la continuità del cantiere e il destino dell’investimento.

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Da infrastruttura strategica per liberare la città dal traffico pesante a possibile simbolo dell'ennesima incompiuta. Sul futuro del porto di Tremestieri torna ad abbattersi l'ombra dell'incertezza economica e, questa volta, a preoccupare sono i numeri. Numeri che, secondo la Uil Messina. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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