Porto di Tremestieri nel limbo il sindacato incalza l’Autorità portuale | Tavolo permanente subito

Il porto di Tremestieri si trova attualmente in una situazione di stallo, con il sindacato che ha rivolto una richiesta ufficiale all’Autorità portuale, chiedendo l’istituzione immediata di un tavolo permanente. La proposta mira a mantenere alta l’attenzione sull’importanza dell’infrastruttura, che rappresenta uno dei progetti più attesi nella zona. La richiesta è stata presentata con toni decisi e senza mezzi termini.

Una richiesta formale, dai toni netti, per riaccendere l’attenzione su una delle infrastrutture più attese della città. Il segretario generale della UIL Messina, Ivan Tripodi, ha scritto al presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, Francesco Rizzo, chiedendo la convocazione.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Porto, focus su infrastrutture e occupazione tra l’Autorità portuale e UsbUn salto di qualità necessario per proiettare lo scalo giuliano nei grandi circuiti globali. Fipili: ponte mobile per il Porto di Livorno ripristinato. Autorità Portuale: “Resta la fragilità”. Ma Giani è soddisfattoLIVORNO – Intorno alle 15 di oggi, 19 aprile 2026, è stato completato il riposizionamento della campata del ponte mobile che a Livorno collega la... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Tir in centro città, Alessandro Russo: Sfruttare l’IA per monitorare il passaggio; Caro carburanti, scatta la serrata degli autotrasportatori in Sicilia: ancora nessuna conseguenza a Messina - RTP; Scale mobili: su Tripodi alla guida di Uil Messina, Aricò testimonial malasanità al Nord, giù Schifani con l'Ars-Vietnam e il triplo cambio di Lauro; Dallo stretto di Hormuz a quello di Messina: la Regione tenta di tamponare gli effetti del caro carburante sui traghetti. Porto di Tremestieri, la UIL Messina sollecita il confronto: richiesta di convocazione del tavolo permanenteIl segretario generale Ivan Tripodi scrive al presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto per chiedere un incontro urgente, denunciando il silenzio sulle opere e sollecitando chiarezza ... messina.gazzettadelsud.it Emergenza tir in città, la Uil chiede un tavolo permanente sul porto di TremestieriMESSINA. Un tavolo tecnico permanente sul travagliato porto di Tremestieri, che rappresenta il crocevia per la creazione di nuova occupazione, per le concrete prospettive di sviluppo di Messina e per ... letteraemme.it PORTO DI TREMESTIERI. LA SOLUZIONE ESISTE. NON SI FA. CHIEDO AI TECNICI E AGLI ESPERTI Da vent'anni il porto di Tremestieri si insabbia ad ogni scirocco. Da vent'anni si draga. Da vent'anni si ricomincia. Seicento tir al giorno rientrano in città ogni - facebook.com facebook