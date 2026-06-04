Dopo la firma dell’accordo di cessate il fuoco a Washington, l’esercito israeliano ha nuovamente attaccato le postazioni di Hezbollah nel Libano. Le operazioni militari sono state portate avanti poche ore dopo il rinnovo dell’intesa, con colpi di artiglieria e raid aerei. Nessuna dichiarazione ufficiale sulle motivazioni, ma le operazioni sono continuate nonostante la tregua dichiarata. La situazione rimane tesa tra le due parti.

Con l’intesa siglata a Washington è stato rinnovato l’accordo di cessate il fuoco tra Israele e Libano. Ma chi pensa che questa tregua possa mettere fine ai combattimenti rischia di sbagliarsi. Da mesi, infatti, la pace appare più formale che sostanziale. Israele continua a colpire il sud del Libano con l’obiettivo dichiarato di neutralizzare Hezbollah, mentre il movimento sciita filo-iraniano risponde agli attacchi. A complicare ulteriormente il quadro si è aggiunto anche un incidente che ha provocato la morte di un casco blu dell’Unifil. Per il momento, dunque, non sembrano esserci motivi per festeggiare. Eppure Donald Trump ha salutato con entusiasmo il raggiungimento dell’accordo tra il governo israeliano guidato da Benjamin Netanyahu e quello libanese del presidente Joseph Aoun. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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© Lanotiziagiornale.it - Tregua farsa tra Israele e Libano: dopo la pace, l’Idf torna subito a martellare le postazioni di Hezbollah

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BREAKING: IRAN WAR CONTINUES! - Fake Ceasefire FAILS As Shots Are Fired & US Hijacks Ships!

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?Il quarto incontro tra le delegazioni israeliana e libanese a Washington si è concluso come ormai da tradizione: il raggiungimento di un cessate il fuoco che non ferma l’invasione del Libano. #usa #Libano #Israele #cessateilfuoco x.com

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