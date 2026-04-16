Tregua Israele-Libano | la sfida di Hezbollah per la pace reale

È stata annunciata una tregua tra Israele e Libano, segnando un passo importante nella riduzione delle tensioni tra i due paesi. L’accordo è stato raggiunto con il sostegno degli Stati Uniti e rappresenta una novità rispetto alle fasi precedenti di conflitto nella regione. La durata e le modalità della tregua sono ancora da definire, ma l’annuncio ha suscitato reazioni di attesa da parte delle parti coinvolte.

La tregua tra Israele e Libano è stata ufficialmente annunciata, segnando una svolta diplomatica ottenuta grazie al supporto degli Stati Uniti. Giorgia Meloni ha espresso soddisfazione per questo traguardo, sottolineando la necessità che l’accordo venga rispettato integralmente da tutte le parti coinvolte. Le condizioni per la stabilità mediorientale. Il raggiungimento di questo accordo pone sotto la lente d’ingrandimento il ruolo di Hezbollah. Secondo quanto comunicato da Palazzo Chigi, l’organizzazione deve interrompere ogni attività ostile verso Israele e sottostare alle determinazioni prese dal governo libanese, essendo ritenuta responsabile dell’innesco delle ostilità passate.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tregua Israele-Libano: la sfida di Hezbollah per la pace reale Notizie correlate Tregua a metà: Israele continua la guerra contro Hezbollah in LibanoTel Aviv ha accettato il cessate il fuoco annunciato da Donald Trump tra Usa e Iran. Stallo sulla tregua Hezbollah-Israele in Libano, Iran annuncia cessate il fuoco stanotte: Israele smentisceLa tv libanese Al-Mayadeen, citando un funzionario iraniano, ha diffuso la notizia di un cessate il fuoco tra Hezbollah e Israele che entrerebbe in... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Israele attacca il Libano, tregua in pericolo; Israele e i dilemmi di Netanyahu: la dottrina della guerra permanente, il silenzio sulla tregua (che non si applica al Libano), le mosse subite dell'amico Donald; Tregua Usa-Iran già a rischio: Israele bombarda Libano, la minaccia di Teheran; Tregua Usa-Iran a rischio per gli attacchi di Israele in Libano. Israele-Libano, cessate il fuoco di 10 giorni | Trump annuncia tregua e invita Netanyahu e Aoun: cosa prevedeTrump annuncia cessate il fuoco tra Israele e Libano: invito a Netanyahu e Aoun alla Casa Bianca. Come cambiano i negoziati in Iran: gli scenari ... ilsussidiario.net Tregua di 10 giorni tra Israele e Libano: Trump rilancia la diplomazia, ma restano forti incogniteWASHINGTON DC – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato una pausa di 10 giorni nei combattimenti tra Israele e Libano, entrata in vigore giovedì alle 17:00 (orario Usa), dopo aver d ... italynews.it DIRETTA – Trump: “oggi colloqui tra leader Libano e Israele” – Continuano i bombardamenti israeliani nel sud del Paese #diretta #guerra #Trump #Iran #Libano #Israele https://www.lindipendente.online/2026/04/16/diretta-guerra-in-iran-tregua-in-bilico/ facebook Israele gela i negoziati: «No alla tregua in Libano». Hezbollah: noi resistiamo x.com