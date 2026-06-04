Israele e Libano hanno concordato di rinnovare la loro fragile tregua e di istituire una serie di zone di sicurezza "pilota" all'interno del Libano, dalle quali sarebbero banditi i militanti di Hezbollah. In una dichiarazione congiunta rilasciata dopo il quarto round di colloqui mediati dagli Stati Uniti presso il Dipartimento di Stato, le due parti hanno affermato che la tregua "è subordinata alla completa cessazione dei fuochi da parte di Hezbollah e all'evacuazione di tutti gli agenti di Hezbollah" dalle aree a sud del fiume Litani. Non è stato immediatamente chiaro come sarebbero state istituite le zone di sicurezza, ma l'accordo prevede che l'esercito libanese assuma il pieno controllo di tali aree. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tregua confermata ma Hezbollah minaccia: "Se bombardate Beirut, colpiamo Haifa e Tel Aviv"

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