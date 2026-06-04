L'allenatore della squadra locale ha annunciato le dimissioni, poche settimane dopo aver conquistato la promozione in Prima Categoria. La decisione arriva senza spiegazioni ufficiali. La società è al lavoro per individuare un nuovo tecnico che possa guidare la squadra nella prossima stagione. La scelta del successore è ancora in fase di definizione, mentre la squadra si prepara a ripartire con un nuovo allenatore.

Perché la dirigenza ha scelto di cambiare guida proprio dopo la promozione?. Chi sostituirà Casucci per affrontare la sfida della Prima Categoria?. Come potrà il nuovo tecnico mantenere l'invincibilità della scorsa stagione?. Quali rischi corre la squadra cambiando identità tattica in questo momento?.? In Breve Annuncio ufficiale della dirigenza avvenuto il 3 giugno. Vice allenatore Paganucci collabora al successo del girone B. Squadra imbattuta in tutta la regione Marche. Vittoria della Coppa Marche e semifinale regionale ai rigori. La Trecastelli cambia guida dopo una stagione da record e la promozione in Prima Categoria. La Trecastelli Polisportiva ha ufficializzato ieri, 3 giugno, la decisione di interrompere il rapporto tecnico con Casucci al termine dell’attuale stagione sportiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trecastelli, fine del ciclo vincente: Casucci lascia la panchina

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