Iraola lascia il Bournemouth a fine stagione! Decisione presa ecco chi è in pole position per la sua sostituzione sulla panchina inglese

L'allenatore ha annunciato che lascerà il suo ruolo alla fine della stagione. La decisione è definitiva e si conoscono già i nomi in corsa per prendere il suo posto. La squadra si prepara a una fase di transizione con il cambio sulla panchina previsto nel prossimo futuro. Le trattative per la sostituzione sono in corso e le decisioni finali saranno comunicate a breve.

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