Vincenzo Italiano è il favorito per la panchina del Napoli nella stagione successiva a quella di Antonio Conte, secondo quanto riportato da ‘Il Mattino’ in prima pagina.

Vincenzo Italiano emerge come candidato principale per la panchina del Napoli nella stagione successiva a quella di Antonio Conte, secondo quanto riporta I’l Mattino’ in prima pagina. Italiano favorito: le alternative si ritirano. Le quotazioni dell’allenatore del Bologna salgono mentre Sarri e Allegri si allontanano dalla candidatura. Il Milan chiude le porte ad Allegri, bloccando una delle piste alternative. Sarri, a sua volta, orienta lo sguardo verso Bergamo e l’Atalanta, lasciando il campo più libero ai vertici azzurri. ‘Il Mattino’ sottolinea come questa convergenza di fattori renda Italiano il favorito principale per il dopo Conte. La situazione tattica non è casuale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - C’è un nome in pole per la panchina del Napoli: la carta vincente dopo Conte

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