La vela tricolore arriva sul lago Maggiore | a Verbania il campionato italiano Surprise 2026
Sul lago Maggiore si svolge il campionato italiano Surprise Open 2026, che si tiene a Verbania dal 1° maggio. L’evento è organizzato dal circolo velico Canottieri Intra, su incarico della Federazione italiana vela. La competizione coinvolge numerose imbarcazioni e atleti provenienti da diverse regioni italiane. La vela tricolore si presenta come protagonista del fine settimana, con molte imbarcazioni pronte a sfidarsi sulle acque del lago.
Il lago Maggiore si trasforma nella capitale della vela per il weekend del 1° maggio. Prende il via il campionato italiano Surprise Open 2026, l’appuntamento più atteso della stagione velica, organizzato dal circolo velico Canottieri Intra (Cvci) su delega della Federazione italiana vela (Fiv) e.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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