Dischi rari scambi e pezzi da collezione | sul Lago Maggiore arriva la fiera internazionale del vinile

Il lungolago di Arona si prepara ad accogliere Vinilpatia, la fiera internazionale dedicata ai dischi in vinile. L’evento si svolgerà venerdì 1 maggio, dalle 10 alle 19, e attirerà appassionati e collezionisti provenienti da diverse zone. Durante la giornata, sarà possibile esplorare una vasta selezione di dischi rari, pezzi da collezione e scambiare vinili di varia provenienza. La manifestazione rappresenta un’occasione per entrare in contatto diretto con il mondo del collezionismo musicale.

Il lungolago di Arona si prepara a ospitare Vinilpatia. Venerdì 1 maggio, dalle 10 alle 19, la fiera internazionale del vinile richiamerà appassionati e collezionisti per un'intera giornata dedicata ai dischi a 33 e 45 giri.Scambi e compravendite tra gli standL'appuntamento rappresenta un momento.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Verbania, nel week end di Pasqua torna a Villa Giulia la Fiera internazionale del vinileNel week end di Pasqua sul Lago Maggiore torna "Vinilpatia", la fiera internazionale del vinile. Lago Maggiore – L’Isola Bella è la più visitata del Lago Maggiore: 13Isola Bella vola: record di visitatori e bilanci in crescita per Kaleon Spa L’Isola Bella, gioiello del Lago Maggiore, ha chiuso il 2025 con un boom...