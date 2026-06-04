Tre piatti a sorpresa e una gara solidale | a Baveno c' è la Sfida dei Risotti

A Baveno, in piazza Marinai d'Italia, sabato 6 giugno torna l'appuntamento con la Sfida dei Risotti, trofeo "Giampi". Una gara culinaria tra tre golosi risotti a sorpresa, cucinati dai cuochi del Comitato festeggiamenti di Oltrefiume, del Comitato festeggiamenti Feriolese e del Circolo di Baveno. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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Studenti chef. La sfida a colpi di dolci e risottiGli studenti chef si sono sfidati con risotti creativi e dolci tradizionali, mettendo in mostra le loro competenze culinarie.