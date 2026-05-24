Gli studenti chef si sono sfidati con risotti creativi e dolci tradizionali, mettendo in mostra le loro competenze culinarie. La competizione ha anche previsto un'attenzione concreta alla sostenibilità, con piatti preparati utilizzando ingredienti locali e pratiche rispettose dell'ambiente. La gara ha coinvolto giovani apprendisti provenienti da diverse scuole di cucina, che hanno presentato le loro creazioni davanti a una giuria di esperti. La sfida si è conclusa con la consegna di premi ai migliori piatti presentati.

Risotti creativi, dolci della tradizione e attenzione concreta alla sostenibilità. È stato questo il cuore di “EcofestivIAL”, l’iniziativa promossa da Ial Lombardia che ha coinvolto gli studenti delle classi prime in una mattinata dedicata alla formazione, alla cucina e alla valorizzazione del territorio. L’evento nasce con l’obiettivo di mostrare il percorso svolto dagli studenti durante l’anno scolastico, mettendo al centro temi sempre più attuali come il chilometro zero, la filiera corta e la sostenibilità ambientale. Tra i protagonisti gli allievi dei corsi di cucina e panificazione, chiamati a cimentarsi in prove pratiche davanti a una giuria composta da docenti, professionisti del settore ed ex studenti tornati tra i banchi per condividere esperienza e competenze. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Studenti chef. La sfida a colpi di dolci e risotti

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