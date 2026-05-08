Elezioni comunali 2026 | a Baveno sarà una sfida a due per la fascia tricolore

Sono due i candidati sindaco in corsa per le elezioni comunali di Baveno.Domenica 24 e lunedì 25 maggio a sfidarsi alle urne per la fascia tricolore saranno il sindaco uscente Alessandro Monti, alla guida della lista "Baveno in Comune", e il suo ex assessore al Turismo e Sport Marco Sabatella.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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