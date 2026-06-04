Durante il ponte del 2 giugno, la Polizia Locale di Cervia ha effettuato controlli intensivi nel centro cittadino, sull’arenile e nelle zone più frequentate. Sono state sospese tre patenti e sono stati multati due stabilimenti balneari. Le attività di pattugliamento sono state svolte a piedi, in bicicletta e con veicoli motorizzati.

Durante il ponte del 2 giugno, la Polizia Locale di Cervia ha intensificato le attività di controllo del territorio con pattugliamento a piedi, in bici e auto, lungo le principali vie cittadine, l’arenile e le aree di maggiore aggregazione. Per potenziare la sicurezza è iniziato il servizio notturno anche con unità mobili nelle località di Pinarella e Tagliata. Per quanto riguarda l’infortunistica stradale, sono stati rilevati sei incidenti, di cui due con feriti. In tutti gli interventi gli operatori hanno proceduto alla verifica del tasso alcolemico dei conducenti coinvolti, che hanno dato esito negativo. Nel corso di ulteriori attività di polizia stradale sono state accertate numerose violazioni al Codice della Strada, con particolare riferimento alle infrazioni in materia di sosta e alle norme di comportamento alla guida. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tre patenti sospese e due bagni multati durante il ponte

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