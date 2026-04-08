Controlli straordinari della polizia nella zona del centro | sanzioni per tre bar 105 persone identificate e patenti sospese

Nei giorni scorsi, la polizia ha effettuato controlli straordinari nella zona centrale della città. Durante l’operazione, sono state identificate 105 persone e sono state sospese le patenti di guida di alcuni soggetti. Inoltre, sono state sanzionate tre attività commerciali situate nel cuore della città. L'intervento ha coinvolto un numero consistente di agenti e ha portato a verifiche su vari aspetti delle attività commerciali e della circolazione stradale.

Un articolato servizio di controllo straordinario del territorio è stato effettuato, nei giorni scorsi, dalla polizia di nelle zone del centro cittadino.L’azione di controllo è stata coordinata dai poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza “Centrale” e ha visto l’impiego di diversi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Leggi anche: Controlli straordinari della Polizia nella movida: 128 persone identificate e droga sequestrata Frattamaggiore, controlli straordinari della Polizia: 119 persone identificateVerifiche congiunte tra Polizia di Stato e Municipale: sequestrati due veicoli e contestate 7 violazioni al Codice della Strada Servizi mirati contro... Temi più discussi: Controlli straordinari del territorio: la Polizia di Stato a Bolzano denuncia quattro persone; Monza: Pasqua tranquilla con i controlli straordinari della Polizia di Stato; Ancora controlli straordinari della polizia: identificate 50 persone; Piacenza: controlli straordinari della Polizia di Stato, denunciata cittadina straniera. Polizia di Stato e Locale unite per controlli straordinariComplessivamente la Polizia ha identificato 140 persone, di cui 20 risultate con precedenti di polizia, e controllato 51 veicoli ... primamonza.it Controlli straordinari della Polizia nel Leccese: identificate 3.816 persone in una settimanaNel corso dell’ultima settimana la Polizia di Stato ha intensificato le attività di controllo del territorio nella provincia di Lecce, nell’ambito di un piano straordinario disposto dal Questore Giamp ... lagazzettadelmezzogiorno.it CATANIA, CONTROLLI STRAORDINARI DELLA POLIZIA DI STATO NEL CENTRO CITTADINO: IRREGOLARITÀ IN LOCALI E SANZIONI PER OLTRE 7 MILA EURO Un articolato servizio di controllo straordinario del territorio è stato effettuato nei giorni scorsi - facebook.com facebook Controlli straordinari della Polizia nel Leccese: identificate 3.816 persone in una settimana - News x.com