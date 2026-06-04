Tre nuovi magistrati rafforzano la Procura di Avellino
Tre nuovi sostituti procuratori sono stati assegnati alla Procura di Avellino con una delibera del Consiglio Superiore della Magistratura. Le nomine sono state ufficializzate e i magistrati si uniranno al team già presente nell'ufficio. La loro presenza mira a rafforzare le attività investigative e giudiziarie in corso. La Procura si prepara ad accogliere i nuovi magistrati nei prossimi giorni.
Avellino, 4 giugno 2026 – La Procura della Repubblica di Avellino si prepara ad accogliere tre nuovi sostituti procuratori, assegnati con la recente delibera del Consiglio Superiore della Magistratura. Il provvedimento, predisposto dalla Terza Commissione, riguarda l'immissione in funzione di 345. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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