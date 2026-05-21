Tre tecnici sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla procura di Milano nell’ambito di un’indagine riguardante accessi non autorizzati ai computer utilizzati da magistrati piemontesi. L’indagine si concentra su presunte violazioni della sicurezza informatica, mentre il ministero della Giustizia ha confermato di non essere coinvolto nelle attività investigative. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sui reati contestati o sugli eventuali sospetti.

Svolta nell’indagine milanese sugli accessi abusivi ai computer in uso dai magistrati piemontesi. Da quanto si apprende dagli inquirenti sono tre i tecnici convenzionati indagati per gli accessi illegali tramite il sistema Ecm, installato sui dispositivi del Ministero della Giustizia (e nei giorni scorsi dismesso). Che non è coinvolto nell’indagine, svolta d’intesa con la Procura nazionale antimafia e antiterrorismo. Magistrati torinesi spiati, 3 indagati per accessi abusivi ai pc. Pochi giorni fa il Ministero di largo Arenula ha annunciato la dismissione e il superamento del sistema informatico Ecm (utilizzato per la gestione centralizzata dei dispositivi dei magistrati). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Magistrati spiati, tre tecnici indagati dalla procura di Milano. Il ministero della Giustizia non è coinvolto

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