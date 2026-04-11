Tre nuovi consiglieri rafforzano la rappresentanza del M5S a Tuglie Neviano e Nociglia

Nel territorio della provincia di Lecce, tre nuovi consiglieri comunali si sono uniti al Movimento 5 Stelle, rafforzando la presenza del gruppo a Tuglie, Neviano e Nociglia. Le adesioni sono state ufficializzate nelle ultime settimane, portando nuove rappresentanze nelle rispettive amministrazioni comunali. Questi cambiamenti arricchiscono la presenza del movimento nelle amministrazioni locali di questa zona.

TUGLIENEVIANONOCIGLIA – Nuove adesioni di radicamento territoriale e tre nuovi consiglieri comunali che entrano ufficialmente nelle fila del Movimento 5 Stelle in provincia di Lecce. Si tratta di Marcello Bruno Lazzari, già consigliere di Cambiamo Insieme a Nociglia, Mattia Pasca, consigliere.🔗 Leggi su Lecceprima.it Devil May Cry 5 verso Switch 2: nuovi indizi rafforzano l’ipotesi del portUn nuovo elemento rafforza la possibilità che Devil May Cry 5 possa arrivare su Switch 2. Scuola e volontari scout si prederanno cura dei tre orti urbani affidati dal Comune di TuglieTUGLIE – Prende corpo in quel di Tuglie il progetto degli “Orti di Puglia”, annunciato lo scorso anno, e affidati alla gestione della comunità...