Tre nuovi e bellissimi romanzi per correre verso l' estate

Da quicomo.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tre nuovi romanzi sono stati pubblicati, pronti a catturare l’attenzione dei lettori in vista dell’estate. Tra questi, “Fughe da fermo”, il cui titolo richiama l’esordio letterario di un autore noto, mira a riscoprire il piacere di leggere. I libri sono stati presentati come opere che invitano a immergersi in storie coinvolgenti, perfette per le letture estive.

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Fughe da fermo, il cui titolo si ispira all'esordio letterario di Edoardo Nesi, vuole essere uno stimolo a conservare il piacere di leggere. Dunque, ogni settimana, insieme a Martina Fasola del Libraccio di Como. La magia di un libro è anche quella di accompagnarci in altri mondi, di farci. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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