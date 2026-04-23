Tre romanzi per iniziare un magnifico viaggio verso l' estate

Fughe da fermo, il cui titolo si ispira all'esordio letterario di Edoardo Nesi, vuole essere uno stimolo a conservare il piacere di leggere. Dunque, ogni settimana, insieme a Martina Fasola del Libraccio di Como, che già collabora alla rassegna culturale Strade Blu Live. La magia di un libro è.🔗 Leggi su Quicomo.it

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