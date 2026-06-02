10 nuovi e bellissimi libri per correre verso l' estate

Da milanotoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dieci nuovi libri sono stati pubblicati, pronti ad accompagnare la stagione estiva. La selezione include titoli di vario genere, con copertine colorate e titoli accattivanti. La presentazione si ispira all’esordio letterario di un autore noto, con l’obiettivo di invogliare i lettori a riscoprire il piacere della lettura. La lista mira a offrire alternative diverse per tutti i gusti, in vista delle vacanze e dei momenti di relax.

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Questa nostra rubrica, che si ispira all'esordio letterario di Edoardo Nesi, Fughe da fermo, vuole essere uno stimolo per ritrovare il piacere di leggere. Dunque, una volta al mese, insieme a Martina Fasola, vi suggeriamo 10 libri selezionati per i lettori di MilanoToday. Perché la magia di un. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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