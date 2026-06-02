10 nuovi e bellissimi libri per correre verso l' estate
Dieci nuovi libri sono stati pubblicati, pronti ad accompagnare la stagione estiva. La selezione include titoli di vario genere, con copertine colorate e titoli accattivanti. La presentazione si ispira all’esordio letterario di un autore noto, con l’obiettivo di invogliare i lettori a riscoprire il piacere della lettura. La lista mira a offrire alternative diverse per tutti i gusti, in vista delle vacanze e dei momenti di relax.
Questa nostra rubrica, che si ispira all'esordio letterario di Edoardo Nesi, Fughe da fermo, vuole essere uno stimolo per ritrovare il piacere di leggere. Dunque, una volta al mese, insieme a Martina Fasola, vi suggeriamo 10 libri selezionati per i lettori di MilanoToday. Perché la magia di un. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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