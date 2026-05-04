I concerti al Blue Brass – Ridotto dello Spasimo sul palco Mimmo La Mantia in quintetto
La Fondazione The Brass Group prosegue con la programmazione di concerti al Blue Brass, situato nel Ridotto dello Spasimo, un luogo storico dedicato alla musica jazz. Sul palco si esibirà il quintetto di Mimmo La Mantia, portando avanti l’attività musicale nel contesto culturale della città. La rassegna rappresenta una delle iniziative più consolidate della fondazione nel promuovere eventi jazz dal vivo.
La Fondazione The Brass Group continua l’attività concertistica al Blue Brass – Ridotto dello Spasimo, luogo storico della musica jazz e simbolo della rinascita culturale della città. Il 5 maggio alle ore 21, rivivranno le note del grande jazz grazie alla maestria stilistica di Mimmo La Mantia in.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Notizie correlate
I concerti al Blue Brass – Ridotto dello Spasimo: sul palco Francesco Guaiana con il suo Dedalo EnsembleLa Fondazione The Brass Group continua l’attività concertistica al Blue Brass – Ridotto dello Spasimo, luogo storico della musica jazz e simbolo...
L’amicizia diventa il vero motore dell’improvvisazione: “Jazz Friends” al Blue Brass – Ridotto dello SpasimoProsegue la programmazione musicale della Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group al Blue Brass – Ridotto dello Spasimo con “Jazz...
Contenuti di approfondimento
Temi più discussi: Jorge Luis Pacheco torna al Brass Group; Pacheco, jazz e Cuba al Blue Brass; L'International jazz day al Ridotto dello Spasimo: jam session della Scuola Popolare di Musica del Brass Group; Quando il jazz incontra la fragilità umana: intervista Marianna Costantino.
Jazz e improvvisazione a Palermo: il Dedalo Ensamble di Francesco Guaiana al Blue BrassNuovo appuntamento al Blue Brass – Ridotto dello Spasimo, luogo storico della musica jazz e simbolo della rinascita culturale di Palermo. Protagonista del concerto di martedì 24 febbraio, alle 21.00, ... balarm.it
Blue Brass, al Ridotto dello Spasimo in scena Francesco Guaiana con Dedalo ConcertLa Fondazione The Brass Group continua l’attività concertistica al Blue Brass – Ridotto dello Spasimo, luogo storico della musica jazz e simbolo della rinascita culturale della città. Il 24 febbraio ... gds.it
Una serata di ritmo, eleganza e grandi atmosfere live nel cuore di Palermo. Il 12 maggio 2026 il Blue Brass Jazz Club ospita Antonella Schirò e Big Papa, per un appuntamento dedicato alle sonorità jazz e blues in una delle location simbolo della musica dal v - facebook.com facebook