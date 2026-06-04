tre comuni memorial marchetti a gabrielleschi la gara a tappe

Notizia in breve

Tre Comuni-Memorial Marchetti si svolge con la prima tappa a Gabrielleschi, dove si è conclusa con la vittoria di un ciclista locale. La gara a tappe prosegue nei prossimi giorni, coinvolgendo diverse squadre e percorsi impegnativi. La squadra juniores del Team Vangi Tommasini Il Pirata ha partecipato al Giro del... e ha ottenuto un piazzamento importante, sfiorando il successo. La competizione continua con altre tappe previste nelle prossime settimane.