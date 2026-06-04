Tre Comuni-Memorial Marchetti A Gabrielleschi la gara a tappe

Da sport.quotidiano.net 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tre Comuni-Memorial Marchetti si svolge con la prima tappa a Gabrielleschi, dove si è conclusa con la vittoria di un ciclista locale. La gara a tappe prosegue nei prossimi giorni, coinvolgendo diverse squadre e percorsi impegnativi. La squadra juniores del Team Vangi Tommasini Il Pirata ha partecipato al Giro del... e ha ottenuto un piazzamento importante, sfiorando il successo. La competizione continua con altre tappe previste nelle prossime settimane.

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Mentre la squadra juniores del Team Vangi Tommasini Il Pirata sfiorava il successo nel Giro del Friuli-Venezia Giulia col solito Aitor Groset Martinez, la squadra giovanile allievi della Fosco Bessi Vangi di Calenzano si è aggiudicata con Gioele Gabbrielleschi il Giro dei Tre Comuni-Memorial Silvano Marchetti, gara a tappe in tre giornate. Il livornese, dopo aver vinto la prima tappa del Giro a cronometro, ha difeso la maglia bianca di leader della classifica nelle altre due tappe. Oltre a lui bene anche il suo compagno di squadra Riccardo Frosini, con secondo posto di tappa e il quinto nella classifica generale finale. Quanto alla squadra juniores della Vangi, oltre al quarto posto di Luca Fabbri nella Coppa Sportivi di Bagnolo, ottima prova dello spagnolo Martinez nella gara a tappe in Friuli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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