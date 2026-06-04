Tre Comuni-Memorial Marchetti A Gabrielleschi la gara a tappe
Tre Comuni-Memorial Marchetti si svolge con la prima tappa a Gabrielleschi, dove si è conclusa con la vittoria di un ciclista locale. La gara a tappe prosegue nei prossimi giorni, coinvolgendo diverse squadre e percorsi impegnativi. La squadra juniores del Team Vangi Tommasini Il Pirata ha partecipato al Giro del... e ha ottenuto un piazzamento importante, sfiorando il successo. La competizione continua con altre tappe previste nelle prossime settimane.
Mentre la squadra juniores del Team Vangi Tommasini Il Pirata sfiorava il successo nel Giro del Friuli-Venezia Giulia col solito Aitor Groset Martinez, la squadra giovanile allievi della Fosco Bessi Vangi di Calenzano si è aggiudicata con Gioele Gabbrielleschi il Giro dei Tre Comuni-Memorial Silvano Marchetti, gara a tappe in tre giornate. Il livornese, dopo aver vinto la prima tappa del Giro a cronometro, ha difeso la maglia bianca di leader della classifica nelle altre due tappe. Oltre a lui bene anche il suo compagno di squadra Riccardo Frosini, con secondo posto di tappa e il quinto nella classifica generale finale. Quanto alla squadra juniores della Vangi, oltre al quarto posto di Luca Fabbri nella Coppa Sportivi di Bagnolo, ottima prova dello spagnolo Martinez nella gara a tappe in Friuli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Notizie e thread social correlati
III Memorial Emma Scinto, la gara enogastronomica per il socialeIl 26 maggio si è svolto il terzo Memorial Emma Scinto presso il ristorante “Punto Verde” a Castelfranco in Miscano.
Podismo: stamattina il memorial Occhiolini-Tognalini. I big corrono in centro. Scatta la gara nazionaleStamattina si è corsa nel centro di Arezzo la gara nazionale del memorial Occhiolini-Tognalini, con i principali atleti in gara.
Temi più discussi: Ciclismo, da domenica a martedì il Giro dei Tre Comuni; GIRO DEI TRE COMUNI, A GABBRIELLESCHI LA CRONOMETRO DI APERTURA; ALLIEVI. Giro dei tre comuni: seconda tappa a Niccolò Astara; Le altre competizioni. Rossi vince in Valdarno. Gara a tappe per Allievi.
Qualche momento della premiazione del Giro dei Tre Comuni – Memorial Silvano Marchetti, che si è svolta oggi, martedì 2 giugno, a Ponsacco. A portare il saluto dell’Amministrazione comunale è stato il presidente del Consiglio comunale Roberto Russ facebook
GABBRIELLESCHI VINCE IL GIRO DEI TRE COMUNI A PONSACCOFilippo D’Aiuto ritrova la via del successo e si aggiudica il prestigioso Trofeo Alcide De Gasperi, internazionale U23 disputato oggi da Trento a Pergine Valsugana sulla distanza di 156 km. Il ... tuttobiciweb.it
Ciclismo: Astara vince la seconda tappa del Giro dei Tre ComuniGabbrielleschi rimane leader della classifica generale ... msn.com