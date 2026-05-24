Stamattina si è corsa nel centro di Arezzo la gara nazionale del memorial Occhiolini-Tognalini, con i principali atleti in gara. La competizione ha coinvolto diverse categorie e si è svolta lungo le vie principali del centro storico. La manifestazione si ripeterà domenica prossima con la Scalata al Castello, un’altra prova di corsa che attraversa le zone più caratteristiche della città.

AREZZO Il Memorial Occhiolini-Tognalini questa mattina e domenica prossima la Scalata al Castello. Due domeniche con il podismo protagonista nel cuore del centro storico di Arezzo. Si parte questa mattina con due batterie di partenza. Un circuito da ripetere quattro volte per andare a completare i 5 chilometri previsti dal regolamento. Torna l’appuntamento con il Memorial Paolo Occhiolini-Jacopo Tognalini, gara nazionale inserita nel circuito Chimera Run. L’evento è organizzato dalla Filirun Team, con il patrocinio del Comune di Arezzo, e si svolgerà interamente nel cuore del centro storico del capoluogo. Ritrovo in via Guido Monaco e partenza alle 9. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Podismo: stamattina il memorial Occhiolini-Tognalini. I big corrono in centro. Scatta la gara nazionale

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