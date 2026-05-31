III Memorial Emma Scinto la gara enogastronomica per il sociale

Da anteprima24.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 26 maggio si è svolto il terzo Memorial Emma Scinto presso il ristorante “Punto Verde” a Castelfranco in Miscano. La manifestazione è una gara enogastronomica che coinvolge partecipanti di diverse provenienze. L’evento si concentra sulla promozione del sociale attraverso la cucina e il cibo, coinvolgendo diverse figure del settore. La manifestazione si ripete annualmente come ricordo della figura di Emma Scinto.

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Tempo di lettura: 3 minuti Martedì 26 maggio, presso il ristorante “Punto Verde” di Castelfranco in Miscano, si è tenuto il terzo Memorial dedicato ad Emma Scinto. Una donna che, nelle cucine del ristorante di famiglia, ha saputo portare innovazioni sempre legate a piatti della tradizione (era una cultrice della pasta fatta a mano) e questo memorial è nato per rendere omaggio ad una donna che ha dato tutta la sua vita alla cucina. Organizzato dalla famiglia Scinto e promosso dall’Associazione Provinciale Cuochi di Benevento, di cui Lorenzo Scinto, fratello di Emma, è vicario, il memorial quest’anno non ha visto svolgersi la gara enogastronomica, ma la cena di gala si è tenuta in un clima familiare, riservando importanti novità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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