Un trauma cranico può sembrare lieve, ma comporta rischi anche in assenza di sintomi evidenti. Un incidente domestico, uno scontro durante una partita o un impatto con uno scooter o monopattino richiedono attenzione. Un medico dell’IRCCS San Raffaele di Roma ha sottolineato che anche un colpo apparentemente banale alla testa può avere conseguenze serie. È importante monitorare eventuali sintomi e consultare un medico in caso di dubbi.

Una caduta in casa, un incidente in monopattino o in scooter, uno scontro durante una partita, un colpo alla testa che all'inizio sembra non destare preoccupazione. Il trauma cranico è una delle condizioni più delicate da valutare perché, in alcuni casi, i sintomi possono comparire anche a distanza di ore o giorni. Per questo riconoscere i segnali d'allarme e intervenire con gli strumenti diagnostici più appropriati può essere decisivo. È questo uno dei messaggi al centro della XVI edizione degli “ Incontri Clinico-Radiologici di Neuroscienze - Michela Bonamini ”, in programma a Ponza da oggi al 6 giugno 2026, presso il Grand Hotel Santa Domitilla. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Trauma cranico, Pierallini, IRCCS San Raffaele Roma: "Anche un colpo apparentemente lieve può nascondere rischi"

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