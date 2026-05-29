All'IRCCS San Raffaele di Roma, Paolo M. Rossini ha presentato il suo lavoro sulla malattia di Alzheimer. La presentazione si concentra sul ruolo della memoria e sulla fragilità cognitiva nei pazienti. La malattia influenza anche le famiglie e i caregiver, creando pressioni sui servizi sanitari. Rossini ha illustrato le sfide quotidiane e le difficoltà nel gestire le conseguenze di questa condizione. La discussione ha evidenziato l’impatto sociale e sanitario dell’Alzheimer.

L'Alzheimer non è soltanto una malattia neurologica, ma una condizione che incide profondamente sulla vita dei pazienti, delle loro famiglie e di chi se ne prende cura, mettendo alla prova anche il sistema sanitario e la società nel suo complesso. A questa realtà complessa e sempre più diffusa è dedicato "La memoria fragile: viaggio al centro dell'Alzheimer", il nuovo saggio del professor Paolo M. Rossini, ordinario di Neurologia e direttore del Dipartimento di Neuroscienze e Neuroriabilitazione dell'IRCCS San Raffaele di Roma, pubblicato da Mondadori. La presentazione. Il volume sarà presentato giovedì 11 giugno alle ore 15 nella Sala Congressi dell'IRCCS San Raffaele di Roma, in via di Val Cannuta 247, nel corso di un incontro aperto alla stampa, agli operatori sanitari e alla cittadinanza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "La memoria fragile". Paolo M. Rossini presenta all'IRCCS San Raffaele di Roma il suo viaggio nel mondo dell'Alzheimer

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